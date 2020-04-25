ISIJOLA, LAKETA HARDY 04/24/2020

Age: 40 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 157

M/S/D/P CS W/N 1000FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET