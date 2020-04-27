POWELL, MYKIESHA LILLIAN 04/26/2020

Age: 20 Sex: F Race: B Height: 508 Weight: 185

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVING AFTER CONSUMING <21 - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

EXTRADITION//FUGITIVE OTH STATE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET