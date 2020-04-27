SASHNER, JOSEPH LAMONT 04/26/2020
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 605 Weight: 179
SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SOLICIT GANG ACTIVITY - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PUBLIC DISTURBANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRESPASS DURING EMERGENCY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET