SASHNER, JOSEPH LAMONT 04/26/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 605 Weight: 179

SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SOLICIT GANG ACTIVITY - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PUBLIC DISTURBANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

TRESPASS DURING EMERGENCY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET