COOPER, DONTAVIS MARSHAWN 04/30/2020
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 175
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $450.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $330.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION JUDGEMENT A - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PROBATION VIOLATION JUDGEMENT B - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSES MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET