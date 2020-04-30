COOPER, DONTAVIS MARSHAWN 04/30/2020

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 175

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $450.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $330.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PROBATION VIOLATION JUDGEMENT A - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PROBATION VIOLATION JUDGEMENT B - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-POSSES MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET