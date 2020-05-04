MYERS, DESMOND MONTREA 05/02/2020
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 170
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRVG - WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT LEA/ASSISTANCE/SEARCH/RESCUE ANIMAL - HARM - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET