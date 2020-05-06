LAMBSON, PIERRE NARVAL 05/03/2020
Age: 56 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 248
DV PROTECTION ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: UNSC Status: INAC
Judicial Status: PRET
A mix of clouds and sun this morning followed by increasing clouds with showers developing this afternoon. High 73F. Winds NW at 10 to 15 mph. Chance of rain 40%..
Showers early, then partly cloudy overnight. Low near 45F. Winds NW at 5 to 10 mph. Chance of rain 50%.
Updated: May 6, 2020 @ 4:57 am
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL WEDNESDAY EVENING. * AT 8 PM TUESDAY THE STAGE WAS 13.1 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY EARLY TOMORROW AFTERNOON. * IMPACT...AT 13.0 FEET...MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT TO THE RIVER CAN BE EXPECTED. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM; LOCATION STG STG DAY TIME WED THU FRI; GREENVILLE 13 13.1 TUE 08 PM 12.8 10.0 7.9
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE...LENOIR AND PITT COUNTIES PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * UNTIL WEDNESDAY AFTERNOON. * AT 8 PM TUESDAY THE STAGE WAS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO HOLD STEADY NEAR FLOOD STAGE THROUGH WEDNESDAY MORNING THEN SLOWLY BEGIN TO FALL. * IMPACT...AT 13.0 FEET...MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT TO CREEK CAN BE EXPECTED. SEVERAL HOMES THREATENED BY WATER IN NORTHWEST GREENE COUNTY NEAR HIGHWAY 58. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM; LOCATION STG STG DAY TIME WED THU FRI; HOOKERTON 13 13.0 TUE 08 PM 12.9 12.6 12.2
... STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT NORTHERN JONES...LENOIR... CRAVEN...SOUTHEASTERN PITT...SOUTHWESTERN BEAUFORT AND NORTHERN DUPLIN COUNTIES... AT 420 AM EDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED OVER ALBERTSON, OR 12 MILES SOUTHEAST OF MOUNT OLIVE, MOVING EAST AT 45 MPH. WINDS IN EXCESS OF 40 MPH AND HALF INCH HAIL ARE POSSIBLE WITH THIS STORM. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... NEW BERN, KINSTON, WARSAW, LA GRANGE, MOUNT OLIVE, TRENT WOODS AND RIVER BEND. TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY CAUSE LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.