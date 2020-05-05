WINSTON, JUSTIN ANTWON 05/04/2020
Age: 35 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 160
DOMESTIC CRIM TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCH I I CS - FELONY Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET