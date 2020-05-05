MYERS, DESMOND MONTREA 05/04/2020
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 170
PV-POSS FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
Isolated thunderstorms this evening becoming more widespread overnight. Low 57F. ESE winds shifting to SW at 10 to 15 mph. Chance of rain 80%..
Isolated thunderstorms this evening becoming more widespread overnight. Low 57F. ESE winds shifting to SW at 10 to 15 mph. Chance of rain 80%.
Updated: May 5, 2020 @ 9:42 pm
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL WEDNESDAY EVENING. * AT 8 PM TUESDAY THE STAGE WAS 13.1 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY EARLY TOMORROW AFTERNOON. * IMPACT...AT 13.0 FEET...MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT TO THE RIVER CAN BE EXPECTED. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM; LOCATION STG STG DAY TIME WED THU FRI; GREENVILLE 13 13.1 TUE 08 PM 12.8 10.0 7.9
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE...LENOIR AND PITT COUNTIES PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * UNTIL WEDNESDAY AFTERNOON. * AT 8 PM TUESDAY THE STAGE WAS 13.0 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO HOLD STEADY NEAR FLOOD STAGE THROUGH WEDNESDAY MORNING THEN SLOWLY BEGIN TO FALL. * IMPACT...AT 13.0 FEET...MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT TO CREEK CAN BE EXPECTED. SEVERAL HOMES THREATENED BY WATER IN NORTHWEST GREENE COUNTY NEAR HIGHWAY 58. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM; LOCATION STG STG DAY TIME WED THU FRI; HOOKERTON 13 13.0 TUE 08 PM 12.9 12.6 12.2