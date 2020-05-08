MCCRARY, COREY NATHANIEL 05/05/2020
Age: 33 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 160
SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OFF - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PAR OFF - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET