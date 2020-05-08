MCALDUFF, DAVID LUKE 05/06/2020
Age: 23 Sex: M Race: W Height: 602 Weight: 192
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA > 1/2 TO 1 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET