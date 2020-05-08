MCALDUFF, DAVID LUKE 05/06/2020

Age: 23 Sex: M Race: W Height: 602 Weight: 192

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL TO MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS. MARIJUANA > 1/2 TO 1 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS TOXIC VAPORS SUBSTANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET