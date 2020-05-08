CAMPBELL, TAHGHI RAY 05/06/2020

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 145

RESISTIING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POST RELEASE VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET