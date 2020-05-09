DANIELS, CATINA FAYE 05/07/2020
Age: 46 Sex: F Race: B Height: 503 Weight: 170
SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $3500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
...FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY... * WHAT...TEMPERATURES BETWEEN 33 AND 37 WILL RESULT IN FROST FORMATION. * WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. * WHEN...FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY. * IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. &&