BUDACZ, JULIUS FRANCIS 05/07/2020
Age: 27 Sex: M Race: W Height: 505 Weight: 152
PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
...FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY... * WHAT...TEMPERATURES BETWEEN 33 AND 37 WILL RESULT IN FROST FORMATION. * WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. * WHEN...FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY. * IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. &&