HILLIARD, KUMASI RAAHEIM 05/08/2020
Age: 46 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 165
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
...FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT THIS MORNING... * WHAT...TEMPERATURES AS LOW AS 35 WILL RESULT IN FROST FORMATION. * WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. * WHEN...UNTIL 8 AM EDT THIS MORNING. * IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. &&