CRAFT, SHANNON LYNN 05/08/2020
Age: 43 Sex: F Race: W Height: 503 Weight: 190
OBSTRUCTING JUSTICE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
...FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT THIS MORNING... * WHAT...TEMPERATURES AS LOW AS 35 WILL RESULT IN FROST FORMATION. * WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. * WHEN...UNTIL 8 AM EDT THIS MORNING. * IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. &&