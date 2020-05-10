SANDOVAL, VICTOR GIRON 05/09/2020
Age: 33 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 150
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
...FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT THIS MORNING... * WHAT...TEMPERATURES AS LOW AS 35 WILL RESULT IN FROST FORMATION. * WHERE...PORTIONS OF EASTERN NORTH CAROLINA. * WHEN...UNTIL 8 AM EDT THIS MORNING. * IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. &&