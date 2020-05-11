ROSAS, HERMAN ENRIQUE PEREZ 05/10/2020
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE MISDEMEANOR POSSESSION (1/2 OUNCE OF MARIJUANA OR LES - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET