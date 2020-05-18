COTTON, DUANE TI WADE 05/17/2020
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 180
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CD - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCH VI CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS W/N 1000FT OF PARK - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS W/N 1000FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET