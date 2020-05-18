HARPER, ADRIAN DEVONTA 05/17/2020

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 210

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET