MCDAVID, RONNIE HOREZ 05/17/2020
Age: 30 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 210
FTA DWLR NOT IMPAIED REV - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWQELL/ PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE MISDEMEANOR POSSESSION (1/2 OUNCE OF MARIJUANA OR LES - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD COCAINE - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET