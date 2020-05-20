ULMER, TREVOR RAYMOND 05/18/2020

Age: 24 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 175

INTERFERE EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK/ENTER TERRORIZE INJURE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY LARCENY - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET