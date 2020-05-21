MOORE, JOHNNY RAY 05/19/2020

Age: 33 Sex: M Race: W Height: 603 Weight: 165

SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

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COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

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