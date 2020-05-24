RUMPH, ASHANTI ANWAR SADAT EL-FAITH 05/22/2020
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 190
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH III CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD MDA/MDMA - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS W/N 1000FT OF PARK - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET