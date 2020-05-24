RUMPH, ASHANTI ANWAR SADAT EL-FAITH 05/22/2020

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 190

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH III CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD MDA/MDMA - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

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FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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M/S/D/P CS W/N 1000FT OF PARK - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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