CHAPMAN, ADRIAN DONYELL 05/25/2020

Age: 43 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 250

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $4165.40 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $2850.29 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: UNSC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET