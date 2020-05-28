CHAPMAN, ADRIAN DONYELL 05/25/2020
Age: 43 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 250
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $4165.40 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $2850.29 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: UNSC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET