PUGSLEY, AMELIA LEIGH 05/31/2020

Age: 36 Sex: F Race: W Height: 502 Weight: 125

FTA-SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL - MISDEMEANOR Bond: $750.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL - MISDEMEANOR Bond: $750.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET