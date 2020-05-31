PUGSLEY, AMELIA LEIGH 05/31/2020
Age: 36 Sex: F Race: W Height: 502 Weight: 125
FTA-SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL - MISDEMEANOR Bond: $750.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SCHOOL ATTENDANCE LAW VIOL - MISDEMEANOR Bond: $750.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET