JORDAN, JOSHUA LEON 06/03/2020

Age: 18 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 200

ATT OBTAIN PROPERTY BY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ATT OBTAIN PROPERTY BY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

UTTERING FORGED INSTRUMENT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS STOLEN GOODS/PROP - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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POSSESSING STOLEN GOODS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET