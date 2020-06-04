JORDAN, JOSHUA LEON 06/03/2020
Age: 18 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 200
ATT OBTAIN PROPERTY BY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ATT OBTAIN PROPERTY BY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
UTTERING FORGED INSTRUMENT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS STOLEN GOODS/PROP - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSING STOLEN GOODS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET