HEATH, LESTER THOMAS 06/05/2020

Age: 55 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 200

DOMESTIC CRIMINAL TRESPASSING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY STALKING - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET