HEATH, LESTER THOMAS 06/05/2020
Age: 55 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 200
DOMESTIC CRIMINAL TRESPASSING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY STALKING - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LIGHT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL YLD STOPSIGN/FLSH RED LGT - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET