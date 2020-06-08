AUSTIN, SHANNON BENITA 06/06/2020
Age: 35 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 125
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CYBERSTALKING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET