HOOKS, DMARCUS KENDRALL 06/10/2020
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 255
SECOND DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMON LAW ROBBERY - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/AGGRESSIVE DRIVING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/DWLR NOTIMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/EXPIRED REGISTRATION CARD/TAAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET