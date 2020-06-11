SMITH, DAVON EKEEM 06/10/2020

Age: 24 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 145

FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET