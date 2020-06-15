GATLIN, CHRISTOPHER ALEXANDER 06/11/2020
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 160
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY INCITING TO RIOT - Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
INCITING A MISDMEANOR RIOT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
INCITING A MISDMEANOR RIOT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO ISPERSE ON COMMAMD - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $3930.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $1680.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA/POSSESS DRUG PARAPHERNILIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA/SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $200.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET