GATLIN, CHRISTOPHER ALEXANDER 06/11/2020

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 160

INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY INCITING TO RIOT - Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

INCITING A MISDMEANOR RIOT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

INCITING A MISDMEANOR RIOT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL TO ISPERSE ON COMMAMD - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $3930.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

NONSUPPORT OF CHILD - MISDEMEANOR Bond: $1680.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA/POSSESS DRUG PARAPHERNILIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INC1 Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA/SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $200.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET