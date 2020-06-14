SMITH, GARY ARTHUR 06/12/2020

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 161

CONSPIRACY, FELONY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT WITH DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY, FROM MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CONSP ROBBERY DANGRS WEAPON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH A FIREARM OR OTHER DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $300000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET