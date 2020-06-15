ELKS, BILLI FAYE 06/12/2020
Age: 42 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 160
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGRISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE WORTHLESS CHECK - MISDEMEANOR Bond: $2015.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET