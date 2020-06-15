DANIELS, DE`ANTE LAQUEZ 06/14/2020
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 165
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY INCITING TO RIOT - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET