ELEAZER, HALIMA HASNA 06/14/2020
Age: 25 Sex: F Race: B Height: 508 Weight: 190
IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESIST, DELAY OR OBSTRUCT AN OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FALSE REPORT TO POLICE STATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
OBSTRUCTION OF JUSTICE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWI ALCOHOL - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE LICENSE REVOKED IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FICTITIOUS INFO. TO OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET