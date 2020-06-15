ELEAZER, HALIMA HASNA 06/14/2020

Age: 25 Sex: F Race: B Height: 508 Weight: 190

IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESIST, DELAY OR OBSTRUCT AN OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FALSE REPORT TO POLICE STATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

OBSTRUCTION OF JUSTICE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWI ALCOHOL - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE LICENSE REVOKED IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FICTITIOUS INFO. TO OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET