ROSS, JEDERIA QUA`NESHA 06/14/2020
Age: 22 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 154
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RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
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