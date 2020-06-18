PAGE, TREYVON LADONTE 06/16/2020
Age: 24 Sex: M Race: B Height: 604 Weight: 175
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $75000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
INTERFER EMERGENCY COMUNNICATIONS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FIRST DEGREE BURGLARY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET