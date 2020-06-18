PERKINS, HASAAN DEVON 06/16/2020
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 150
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NOL - NO OPERATOR LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET