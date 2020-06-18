WILLSON, DONALD CLAUDE 06/17/2020

Age: 37 Sex: M Race: W Height: 6 Weight: 155

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET