WILSON, DONALD CLAUDE 06/17/2020
Age: 37 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 170
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET