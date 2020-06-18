BROWN, STANLEY 06/18/2020
Age: 72 Sex: M Race: B Height: 504 Weight: 140
CRUELTY TO ANIMALS - FELONY Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
Partly cloudy this evening. Scattered thunderstorms developing after midnight. Low near 65F. Winds light and variable. Chance of rain 40%..
Partly cloudy this evening. Scattered thunderstorms developing after midnight. Low near 65F. Winds light and variable. Chance of rain 40%.
Updated: June 18, 2020 @ 8:17 pm
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT HAS ISSUED A FLOOD WARNING FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. CAUTION IS URGED WHEN WALKING NEAR RIVERBANKS. FLOOD WATERS WILL WEAKEN THE BANKS MAKING THEM DANGEROUS. A FOLLOWUP PRODUCT WILL BE ISSUED BY THE NATIONAL WEATHER SERVICE A LITTLE LATER. && THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NEWPORT HAS ISSUED A * FLOOD WARNING FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * FROM LATE FRIDAY NIGHT UNTIL FURTHER NOTICE...OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED. * AT11 AM THURSDAY THE STAGE WAS 10.7 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY SATURDAY MORNING AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 16.6 FEET BY SUNDAY EVENING. * IMPACT...AT 17.0 FEET...WATER INUNDATES SOME SECONDARY ROADS NEAR THE RIVER. MUCH OF RIVER PARK NORTH IS FLOODED. WATER APPROACHES AND SURROUNDS HOMES AT THE EAST END OF RIVER DRIVE IN GREENVILLE. &&
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE...LENOIR AND PITT COUNTIES PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && THE FLOOD WARNING EXTENDED FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * FROM FRIDAY MORNING UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 11 AM THURSDAY THE STAGE WAS 12.5 FEET. * MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE BY TOMORROW MORNING AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 13.4 FEET BY EARLY SUNDAY AFTERNOON. * IMPACT...AT 13.0 FEET...MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT TO CREEK CAN BE EXPECTED. SEVERAL HOMES THREATENED BY WATER IN NORTHWEST GREENE COUNTY NEAR HWY 58. && FLD OBSERVED FORECAST 8AM; LOCATION STG STG DAY TIME FRI SAT SUN; HOOKERTON 13 12.5 THU 11 AM 13.0 13.4 13.4