WEAVER, JAMAL RASHAD 06/19/2020
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 170
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY POINTING GUN - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET