WEAVER, JAMAL RASHAD 06/19/2020

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 170

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT BY POINTING GUN - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET