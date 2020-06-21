WILLIAMS, JAMAS 06/19/2020

Age: 23 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 157

PAROLE/POST RELEASE VIOLATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHRENALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INTERFERE ELECT MONITOR DEV - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET