JOYNER, VANESSA 06/19/2020

Age: 25 Sex: F Race: B Height: 500 Weight: 150

DOMESTIC CRIM TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DOMESTIC CRIM TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET