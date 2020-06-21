JOYNER, VANESSA 06/19/2020
Age: 25 Sex: F Race: B Height: 500 Weight: 150
DOMESTIC CRIM TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DOMESTIC CRIM TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET