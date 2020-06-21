HARRIS, ANTONIO LAMONT 06/20/2020
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 140
FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ASLT INF SER INJ MINOR PRESENT - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH II CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET