HOFFMAN, MALEEK ARI 06/21/2020
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 192
ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET