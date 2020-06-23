AUSTIN, JESSICA CAYLENE 06/21/2020
Age: 23 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 155
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-EXCEEDING SAFE SPEED - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET