AUSTIN, JESSICA CAYLENE 06/21/2020

Age: 23 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 155

FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-EXCEEDING SAFE SPEED - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS HEROIN - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET