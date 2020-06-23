JIMENEZ, AGUSTIN GARCIA 06/21/2020
Age: 22 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 210
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
Widely scattered showers or a thunderstorm this evening. Then partly cloudy. Low 72F. Winds SW at 10 to 15 mph. Chance of rain 30%..
Widely scattered showers or a thunderstorm this evening. Then partly cloudy. Low 72F. Winds SW at 10 to 15 mph. Chance of rain 30%.
Updated: June 23, 2020 @ 11:01 pm
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY ...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && ...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL SATURDAY MORNING...THE FLOOD WARNING EXTENDED FOR THE TAR RIVER AT GREENVILLE. * UNTIL SATURDAY MORNING. * AT 9 PM TUESDAY THE STAGE WAS 18.1 FEET. * MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 18.4 FEET BY TOMORROW MORNING. THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE SATURDAY MORNING. * IMPACT...AT 19.0 FEET...SECONDARY ROADS ADJACENT TO THE RIVER ARE FLOODED. INUNDATES PORTIONS OF PITT-GREENVILLE AIRPORT. WATER REACHES A FEW HOMES NEAR THE RIVER. MOST OF RIVER DRIVE, IN GREENVILLE, FLOODS ALONG WITH THE STREETS IN RIVERWALK TOWNHOMES. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM; LOCATION STG STG DAY TIME WED THU FRI; GREENVILLE 13 18.1 TUE 09 PM 18.3 17.0 14.3
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT GREENVILLE AFFECTING PITT COUNTY ...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... TAR RIVER AT ROCK SPRINGS AFFECTING PITT COUNTY PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE TAR RIVER AT ROCK SPRINGS. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 9 PM TUESDAY THE STAGE WAS 18.9 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND N/A FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 18.0 FEET. * IMPACT...AT 18.0 FEET...MINOR FLOODING OCCURS ALONG THE RIVER. WATER FLOODS SEVERAL HOLES AT IRONWOOD GOLF AND COUNTRY CLUB. WATER INUNDATES THE PUBLIC BOAT LAUNCH AREA OFF OF HWY 222. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM; LOCATION STG STG DAY TIME WED THU FRI
...THE FLOOD WARNING IS EXTENDED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN NORTH CAROLINA... CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON AFFECTING GREENE...LENOIR AND PITT COUNTIES NEUSE RIVER AT KINSTON AFFECTING LENOIR COUNTY PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN AUTOMOBILES WHEN PEOPLE TRY TO DRIVE THROUGH FLOODED AREAS. STAY TUNED TO DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...LOCAL RADIO...MEDIA OR CABLE TV. && ...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL LATE FRIDAY NIGHT...THE FLOOD WARNING EXTENDED FOR THE CONTENTNEA CREEK NEAR HOOKERTON. * UNTIL LATE FRIDAY NIGHT. * AT 9 PM TUESDAY THE STAGE WAS 14.4 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FLOOD STAGE IS 13.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY FRIDAY EVENING. * IMPACT...AT 13.0 FEET...MINOR FLOODING OF LOW LYING AREAS ADJACENT TO CREEK CAN BE EXPECTED. SEVERAL HOMES THREATENED BY WATER IN NORTHWEST GREENE COUNTY NEAR HWY 58. && FLD OBSERVED FORECAST 8PM; LOCATION STG STG DAY TIME WED THU FRI; HOOKERTON 13 14.4 TUE 09 PM 13.8 13.3 13.0