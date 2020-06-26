SPENCER, CARSON JEROME 06/23/2020
Age: 53 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180
INTERFER EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET