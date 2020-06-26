SPENCER, CARSON JEROME 06/23/2020

Age: 53 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 180

INTERFER EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET