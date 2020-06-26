CRAWLEY, CAMIA SAVON 06/25/2020
Age: 26 Sex: F Race: B Height: 511 Weight: 180
DOMESTIC CRIMINAL TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DOMESTIC CRIMINAL TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET